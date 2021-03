Alaba, deturnat din drumul catre Real Madrid? Ce club gigant incearca sa-l convinga pe jucator sa semneze in lupta pentru Champions League

David Alaba a anuntat ca se va desparti de Bayern la finalul sezonului, cand contractul ii va expira.

Dupa ce presa din Spania anunta ca fundasul a ajuns la un acord cu Real Madrid, se pare ca cele doua parti nu nu au ajuns inca la un acord. PSG, finalista Champions League din sezonul anterior, vrea sa profite de acest lucru. Conform Sky Sports Germania, parizienii i-au facut o oferta jucatorului austriac, chiar prin presedintele Nasser Al-Khelaifi.



Interesul lui PSG nu este intamplator, dupa ce acestia s-au interesat de Alaba si in vara. Manchester City monitorizeaza si ea situatia, insa fara sa faca vreo oferta pentru jucator, cel putin pana in momentul actual.

Trecut pe la juniorii lui Austria Viena si Bayern, Alaba a facut pasul catre echipa de seniori a clubului bavarez in 2010. De atunci, a strans 418 partide in care a marcat de 33 de ori si a oferit 50 de pase decisive, iar performantele au fost incununate cu 9 titluri castige in Bundesliga, cat si doua Ligi ale Campionilor, printre altele.