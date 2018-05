Comunicatul oficial dat de Atletico dupa ce Barca i-a anuntat ca e gata sa achite clauza lui Griezmann: "E o lipsa totala de respect! Ne-am saturat de atitudinea lor!"

Presa catalana a anuntat marti seara ca Barcelona este gata sa il cumpere pe Griezmann si i-a informat pe cei de la Atletico de acest lucru.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Transferul lui Antoine Griezmann la Barcelona pare o chestiune de zile, inclusiv Luis Suarez declarand intr-un interviu in Uruguay ca venirea francezului de 27 de ani este "o formalitate". Presedintele Barcelonei, Josep Maria Bartomeu, declara apoi la RAC1 ca s-a intalnit cu reprezentantii lui Griezmann inca din luna octombrie si ca relatia cu oficialii lui Atletico este una buna.

Cei de la Atletico au raspuns insa dur printr-un comunicat postat pe site-ul oficial de catre seful executiv al clubului, Gil Marin. Acesta sustine ca Atletico i-a transmis Barcelonei ca jucatorul nu e de vanzare.



"Ne-am saturat de atitudinea Barcelonei. Faptul ca un presedinte, un jucator sau un membru al conducerii vorbeste despre ce a fost facut pentru viitorul unui jucator ce are un contract existent, cu atat mai mult inainte de o finala europeana, este o totala lipsa de respect fata de Atletico Madrid si fanii ei.



Pozitia lui Atletico Madrid este foarte clara si a fost facuta public in nenumarate ocazii. Nici macar o data nu am negociat pentru Griezmann si nu avem nici cea mai mica intentie sa o facem. In urma cu cateva luni, i-am transmis personal presedintelui Barcelonei ca jucatorul nostru nu este de vanzare si nu avem de gand sa-l vindem.



De asemenea, l-am informat ca o conduita nepotrivita este impotriva integritatii competitiei mai alest cand ne-am luptat pentru titlu pe tot parcursul sezonului iar Barcelona a pus incontinuu presiune pe unul dintre cei mai relevanti jucatori din echipa noastra.



I-am mai spus la acel moment ca in cazul in care un jucator incearca sa-si anuleze contractul din cauza unei presiuni puse pe tot parcursul sezonului, Atletico Madrid va cere compensatii Barcelonei pentru comportamentul nepotrivit.



Sper ca acest comunicat sa-si serveasca scopul si ca fanii lui Atletico sa se bucure de acest moment si sa ne pregatim de finala asa cum trebuie" spune Gil Marin in comunicatul oficial.

Atletico Madrid - Olympique Marseille este pe 16 mai de la ora 21.45 in direct la Pro TV.