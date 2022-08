UPDATE: Robert Lewandowski a reușit ”dubla” în minutul 65, din pasa lui Dembele. Atacantul polonez a înscris superb, cu călcâiul, reușind să trimită mingea printre picioarele unui adversar. Portarul lui Valladolid a rămas fără replică.

Atacantul polonez care a rupt plasele în Bundesliga pare că-și menține forma bună și în campionatul Spaniei. Lewandowski a reușit să înscrie pentru Barcelona și în partida cu Valladolid.

În minutul 24, Lewandowski a reluat excelent o minge centrată de Raphinha în careu de pe partea dreaptă. Balonul a trecut prin fața portarului, iar polonezul, fără marcaj, a reușit să deschidă scorul.

1-0 Barcelona.

Robert Lewandowski opens the score! There he is again!

