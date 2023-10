Ce lovitură! L-a vrut Barcelona, dar a ales-o pe Real Madrid

Barcelona a vrut să profite de situația lui Julian Alvarez (23 de ani) de la Manchester City, care are o clauză de reziliere în valoare de 50 de milioane de euro. Catalanii îl văd pe argentinian drept înlocuitorul perfect pentru Robert Lewandowski.

Doar că ”pe fir” a intrat și rivala Real Madrid, care ia în calcul să-l transfere pe argentinianul care a câștigat tot în sezonul precedent, de la titlul în Premier League până la Liga Campionilor sau Cupa Mondială.

Potrivit jurnalistului Sebastian Srur de la Radio Continental, sud-americanul ar fi interesat de un transfer pe ”Santiago Bernabeu”, iar Real Madrid ar fi gata să achite și o sumă mai mare pentru a-i lua fața marii rivale.

Fosta campioană a Europei ar fi pregătit 80 de milioane de euro pentru transferul lui Alvarez. Este greu de crezut că Barcelona poate concura cu această sumă, având în vedere că formația de pe Camp Nou trece printr-o perioadă delicată din punct de vedere financiar.

