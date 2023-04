Răsturnare de situație! Acord între Roberto Firmino și o forță a Europei

Aflat de opt ani la Liverpool, unde a marcat peste 100 de goluri, Firmino nu își va prelungi contractul, fapt confirmat inclusiv de Jurgen Klopp, iar brazilianul și-ar fi stabilit deja viitorul.

Deși inițial apăruseră informații potrivit cărora Firmino ar urma să semneze cu Galatasaray, Daily Mail prezintă acum o adevărată răsturnare de situație. Brazilianul s-ar fi înțeles cu FC Barcelona, iar în vară se va alătura echipei lui Xavi, anunță britanicii.

La Barcelona, Firmino ar urma să aibă parte o concurență serioasă, având în vedere că formația catalană îl are la dispoziție pe Robert Lewandowski. Totuși, brazilianul a arătat în cei opt ani la Liverpool că este un fotbalist polivalent, astfel că ar putea juca fără probleme alături de starul polonez.

Firmino și-a pierdut în ultima perioadă locul de titular la Liverpool, însă nu de puține ori a fost decisiv pentru echipa lui Jurgen Klopp. Brazilianul a înscris 11 goluri și a oferit 5 pase decisive în actuala stagiune.

