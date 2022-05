Carlo Ancelotti vorbește despre retragerea din fotbal: „După etapa de la Real, cel mai probabil asta urmează!” Condițiile să continue 

Tehnicianul italian a câștigat titlul în Spania alături de Real Madrid și reușit astfel o performanță unică. Ancelotti a devenit primul antrenor care reușește să câștige campionatul în toate cele cinci mari campionate ale Europei. Antrenorul dispută semifinala Champions League cu Manchester City, 3-4 s-a încheiat manșa tur, iar dacă reușește să întoarcă rezultatul, se poate lupta pentru un nou trofeu al competiției supreme.

Cu toate astea, Carlo Ancelotti a dezvăluit într-un interviu acordat recent pentru Prime Video că se gândește la retragere.

Carlo Ancelotti, cu gândul la retragere



Deși trece prin unul dintre cele mai bune momente ale carierei sale, Ancelotti are deja peste 20 de ani de antrenorat. Italianul a vorbit despre o posibilă retragere, dezvăluind că i-ar plăcea să facă anumite lucruri la care a renunțat pentru cariera pe care a ales-o.

„După această etapă la Real Madrid, cel mai probabil mă voi retrage. Dar dacă Real Madrid vrea să rămân aici încă 10 ani, voi rămâne încă 10 ani. Mi-ar plăcea să fiu cu nepoții mei, să merg în vacanțe cu soția. Sunt atâtea lucruri de făcut și pe care le-am lăsat deoparte.

Să merg în multe lucruri în care nu am fost. Nu am fost niciodată Australiai. Nu am fost niciodată la Rio de Janeiro. Vreau să merg să îmi vizitez sora. Din păcate, nu le poți face pe toate, așa că în ziua în care mă voi retrage voi avea toate aceste lucruri de făcut”, a declarat Ancelotti conform Marca.

Campionatele câștigate de de Carlo Ancelotti

Serie A - AC Milan (2003/2004)

Premier League - Chelsea (2009/2010)

Ligue 1 - PSG (2012/2013)

Bundesliga - Bayern Munchen (2016/2017)

La Liga - Real Madrid (2021/2022)

Pe lângă trofeele pe plan intern, Ancelotti are în palmares și trei Ligi ale Campionilor - două cu AC Milan (2002/2003, 2006/2007) și una cu Real Madrid (2013/2014).

Carlo Ancelotti (62 de ani) se află la al doilea mandat la Real Madrid, după cel din perioada 2013-2015. Actuala înțelegere a italianului expiră în 2024.