Carlo Ancelotti a spus până când vrea să antreneze Real Madrid

Antrenorul italian mai are contract cu gruparea de pe ”Bernabeu” până în 2024 și, chiar dacă rezultatele sunt în favoarea sa, faptul că numele său a fost asociat cu postul de selecționer al Braziliei a făcut ca viitorul său la Real Madrid să pară incert.

În intervențiile pe care le-a avut în spațiul public, antrenorul italian a spus de fiecare dată că își va respecta angajamentul semnat cu actuala campioană a Europei. A făcut asta și de această dată, cu mențiunea că, în cazul în care Real Madrid și-ar dori, el este dispus să rămână încă zece ani la echipă.

”Sunt încrezător datorită jucătorilor mei. Mi-am clarificat deja viitorul. Contractul meu se încheie în 2024 și am în plan să-l duc la bun sfârșit. Dacă cei de la Real Madrid sunt fericiți, atunci voi sta până în 2034!”, a spus Ancelotti, citat de jurnalistul Fabrizio Romano.

Carlo Ancelotti: “I’m confident because of the players I have and the backing I have from the club. I’ve clarified my future already”. ????⚪️ #RealMadrid

“My contract ends in 2024 and my plan is to fulfil it. If Real Madrid are happy, then… I will stay until 2034!”. pic.twitter.com/AoiLJzarsb