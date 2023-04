Crimă șocantă! Fotbalist de 24 de ani, înjunghiat după un scandal! Mesajul postat de Real Madrid 

Jucătorul echipei Chipiona CF, Paco Naval (24 ani), echipă de amatori din Spania, a fost asasinat. Presupusul criminal al său este un tânăr de 20 de ani, care a fost arestat și așteaptă dispoziția judecătorească.

Conform unui comunicat postat de autorități, crima a avut loc în jurul zilei de sâmbătă, când Naval a fost agresat, criminalul scoțând un cuțit de mari dimensiuni cu care l-a înjunghiat în piept, scrie sport.es. Victima a fost transportată la spitalul Sanlúcar de Barrameda y Jerez de la Frontera, însă din cauza rănilor grave a fost dus cu elicopterul la Puerta del Mar de Cadiz.

Acolo, Paco Naval a murit în dimineața zilei de duminică. Clubul său a publicat un comunicat în care anunța decesul, iar Real Madrid a postat un comunicat în care își prezenta condoleanțele.

„Real Madrid lamentează profund decesul jucătorului lui Chipiona FC, Paco Naval, și își exprimă condoleanțele familiei sale, clubului, coechipierilor și apropiaților! Odihnește-te în pace”, au scris madrilenii pe Twitter.

Real Madrid C.F. deeply laments the passing of Chipiona C. F. player Paco Naval and wishes to express its condolences to his family, his club, his teammates and loved ones. Rest in peace.