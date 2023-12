Carlo Ancelotti a făcut anunțul așteptat de toată lumea

”Galonatul” antrenor italian ar fi fost pe lista naționalei Braziliei. Chiar și președintele Federației Braziliene de Fotbal a confirmat faptul că Ancelotti va fi noul selecționer al sud-americanilor, dar se pare că italianul are alte planuri.

Contractul său este pe cale să expire, dar Ancelotti își dorește să rămână la Real Madrid, club alături de care a câștigat de două ori Liga Campionilor, ultima oară în sezonul 2021-2022.

Întrebat despre viitorul său pe ”Santiago Bernabeu”, tehnicianul s-a arătat dispus să semneze un nou contract, în cazul în care conducerea va fi mulțumită de serviciile sale.

”E o întrebare simplă. Voi fi aici până le 30 iunie 2024. În această perioadă trebuie să mă ocup de reînnoire. Dacă clubul e fericit, și eu sunt fericit”, a spus Carlo Ancelotti.

????⚪️ Ancelotti on his renewal: “It's a simple question. I will be here until July 30, 2024. That is the time I have to deal with the renewal”.

“If the club is happy, I am happy too”. pic.twitter.com/FiEl4verPr