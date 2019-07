BREAKING NEWS | Un fost jucator de la Barcelona a fost pus sub acuzare pentru PARIURI! Ce a facut jucatorul

Barca l-a vandut pentru un pret urias in vara trecut.

Fostul jucator de la Barcelona, actual la Everton, Yerry Mina, a fost oficial pus sub acuzare de catre Federatia Engleza pentru incalcarea regulamentului cu privire la pariurile sportive! Conform anuntului Federatiei, Mina este acuzat ca a "participat intr-o reclama legata de pariuri la care ii este interzis sa participe".

Se pare ca incidentul in cauza se refera la o reclama la Betjuego in tara sa natala, Columbia, ce a aparut anul acestuia. Yerri Mina are termen pana in luna februarie sa raspunda la acuzatii.

Saptamana trecuta, Daniel Sturridge a fost gasit vinovat si amendat cu 75.000 de lire si suspendat timp de 6 saptamani dupa ce a incalcat mai multe clauze din regulamentul legat de pariurile sportive.

Yerri Mina a fost transferat in urma cu un an de Everton de la Barcelona pentru 24 de milioane de euro.