Viata fabuloasa a pustiului furat de PSG de la Barca! La 14 ani avea 1.4 milioane urmaritori pe Instagram, acum e asteptat sa devina vedeta in fotbal

Xavi Simons era considerat urmasul lui Messi la Barca. Acum, pustiul a ales sa "dezerteze" si a plecat la PSG.

Are 16 ani si deja 1.7 milioane urmaritori pe Instagram. Si rupe plasele la grupele de cadeti.

El este Xavi Simons, noua senzatie a fotbalului. Pustiul tocmai a fost "furat" de PSG de la Barcelona, club care il considera a fi urmasul lui Leo Messi pe Camp Nou.

Xavi Simons a ajuns la doar 14 ani la un milion de urmaritori pe retelele de socializare, unde le arata tuturor cum arata viata sa in cadrul academiei clubului catalan. Atunci cand nu juca pentru juniorii Barcelonei, pustiul posta fotografii din paradisul din Catalunya ori din camera sa luxoasa din cadrul Academiei La Masia, unde obisnuia sa se joace pe PlayStation.

"Este deja un fotbalist fantastic si are potentialul de a fi urias. Daca ii sunt sfatuitor? Ii sunt prieten! E mai bine sa fii prieten cu fotbalistii pe care ii reprezinti", spunea Mino Raiola, celebrul impresar al lui Ibrahimovic si Balotelli, in urma cu mai bine de un an.

Micul fotbalist isi administreaza de unul singur conturile de pe retelele de socializare.

