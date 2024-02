Bătăi de cap pentru Real Madrid din cauza lui Kylian Mbappe. Problema cu care se confruntă 

Căpitan al naţionalei Franţei, venit la Paris în 2017 de la AS Monaco, şi-a prelungit în 2022 contractul până în 2024, însă a refuzat vara trecută să activeze o clauză care îi permitea să rămână încă un an la PSG.

Kylian Mbappe ar urma să semneze cu Real Madrid. Fosta campioană a Europei îl va transfera gratis, dar va plăti o sumă uriașă ca "primă de instalare" pentru starul francez.

Potrivit TimesSport, suma pe care o va încasa Kylian Mbappe va fi cea mai mare ”primă de instalare” din istorie, în valoare de 128 de milioane de lire sterline, echivalentul a aproape 150 de milioane de euro.

Programul din vara lui 2024, o problemă pentru Real Madrid

Între 14 iunie și 14 iulie, startul francez va fi prezent la EURO 2024, cu echipa națională. Competiția este transmisă în exclusivitate pe PRO TV, PRO ARENA și VOYO.

După turneul final, vor începe Jocurile Olimpice, în perioada 24 iulie - 11 august, acolo unde naționala Franței este calificată din postura de țară organizatoarea.

Publicația L'Equipe a anunțat că cei de la Federație intenționează să-i convoace pe Kylian Mbappe, Antoine Griezmann și Raphael Varane, atacantul francez declarând în nenumărate rânduri că și-ar dori să participe la Olimpiadă.

"Toți știu că am visat mereu să evoluez la Jocurile Olimpice. Nu depinde doar de mine, dar sper să se întâmple", a spus Kylian Mbappe.

În aceste condiții, prezența fotbalistului la turneul din America, dar și în debutul sezonului competițional se află sub semnul întrebării.

Cariera lui Kylian Mbappe

Kylian Mbappe a ajuns la Paris Saint-Germain în august 2017, inițial sub formă de împrumut de la AS Monaco. Un an mai târziu, parizienii plăteau 180 de milioane de euro în schimbul său. Atacantul francez a scris istorie în tricoul lui PSG, iar acum părăsește echipa după 291 de meciuri jucate și 244 de goluri marcate până în prezent, cărora li se adaugă și 105 assist-uri.

Fotbalistul este golgheterul all-time al grupării franceze, iar până la finalul sezonului va seta o bornă care, cu siguranță, va fi greu de atins. A mai jucat pentru AS Monaco 60 de meciuri și a înscris 27 de goluri.

Atacantul are și 75 de prezențe alături de naționala Franței, cu care a câștigat titlul mondial în 2018, fiind jucător cheie atât în Rusia cât și în Qatar, unde a impresionat cu o super-prestație în finala cu Argentina, unde a reușit un hat-trick. În total, a înscris 46 de goluri alături de repreentativa căreia îi este căpitan în prezent.