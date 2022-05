Barcelona forțează un transfer de răsunet în această vară: "Operațiunea a început!"

Conform presei internaționale, gruparea catalană și-a asigurat serviciile lui Andreas Christensen și Cesar Azpilicueta, care termină contractele cu Chelsea, însă Barcelona forțează și transferul lui Kalidou Koulibaly, de la Napoli, anunță Sport.

Barcelona încearcă să îl transfere pe Koulibaly

Internaționalul senegalez joacă din 2014 la Napoli, iar în ultimii ani a fost unul dintre cei mai bine cotați stoperi din fotbalul european. Formația italiană a refuzat oferte impresionante de-a lungul timpului, însă Koulibaly și-ar dori acum o schimbare în carieră.

Mai mult, Napoli ar putea fi forțată să îl vândă pe Koulibaly în această vară, având în vedere că africanul mai are un singur an de contract: "Ideea Barcelonei este să înceapă negocierile și, așa cum a mai tot făcut, să includă un jucător în tranzacție. Napoli pare foarte interesată de Miralem Pjanic, care ar fi dorit de trei echipe din Serie A sub formă de împrumut", a scris sursa citată.

Înainte de a a-l aduce pe Koulibaly, Barcelona trebuie mai întâi să renunțe la câțiva jucători din defensivă pentru a reduce masa salarială, iar printre numele vizate se numără Oscar Mingueza, Clement Lenglet și Samuel Umtiti.

"Koulibaly pare cel mai bine poziționat pentru transfer atât timp cât va veni la prețul corect. Operațiunea pentru a-l transfera a început deja", au mai scris catalanii.

Barcelona are deja patru variante pentru postul de fundaș central, din sezonul următor: Ronald Araujo, Gerard Pique, Eric Garcia și Andreas Christensen. De asemenea, Cesar Azpilicueta poate evolua și pe acea poziție.

Kalidou Koulibaly (30 de ani), campion al Africii cu Senegal în acest an, a strâns 318 meciuri la Napoli, a marcat 14 goluri și are două trofee în palmares: Cupa și Supercupa Italiei.