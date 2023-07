Joao Felix, OUT de la Atletico Madrid: "Lipsă de respect!"

Internaţionalul portughez Joao Felix, atacantul echipei de fotbal Atletico Madrid, a dezvăluit că visul său este acela de a evolua la FC Barcelona, campioana en titre a Spaniei, informează mass-media spaniolă.

"FC Barcelona a fost întotdeauna prima mea alegere şi aş fi încântat să ajung la Barca. Acesta fost mereu visul meu, de când eram copil. Dacă se va întâmpla acest lucru, va fi un vis care devine realitate", a declarat fotbalistul lusitan în exclusivitate pentru jurnalistul italian Fabrizio Romano.

Joao Felix nu mai intră în planurile actualului antrenor al lui Atletico Madrid, Diego Simeone, iar în sezonul trecut a fost împrumutat la echipa engleză Chelsea Londra.

Conducătorii clubului madrilen nu au apreciat deloc declaraţia lui Joao Felix, considerând-o "neprofesionistă" şi "o lipsă de respect" faţă de colegii săi şi de suporterii lui Atletico, menită să-i forţeze plecarea de la gruparea "rojiblanca", scrie cotidianul AS.

Joao Felix (23 de ani) a fost recrutat în 2019 de Atletico Madrid, care a plătit 126 de milioane de euro fostului său club, Benfica Lisabona. O eventuală mutare a atacantului portughez la FC Barcelona s-ar putea realiza în acest moment doar sub formă de împrumut, cu opţiune de cumpărare, din cauza situaţiei financiare a catalanilor, conform presei iberice.

