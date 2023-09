Barcelona, două transferuri spectaculoase pe finalul ferestrei de mercato

Vineri, Barcelona a rezolvat transferurile lui Joao Felix (23 de ani) și Joao Cancelo (29 de ani). Cei doi vor fi împrumutați pentru un sezon de la Atletico Madrid, respectiv Manchester City.

Joao Felix vine ca înlocuitor pentru Ansu Fati. Decarul Barcelonei a fost împrumutat la Brighton & Hove Albion, iar catalanii s-au reorientat către portughezul lui Atletico Madrid, care nu mai intra în planurile lui Diego Simeone.

De partea cealaltă, Joao Cancelo se va afla la al doilea împrumut consecutiv, după cel de la Bayern Munchen. Fundașul dreapta nu este luat în calcul de Pep Guardiola la Manchester City, iar sezonul 2023/2024 îl va petrece în tricoul Barcelonei.

Joao Felix și Joao Cancelo vor juca la Barcelona sub formă de împrumut. Catalanii nu au opțiuni de transfer definitiv, anunță jurnalistul Fabrizio Romano.

João Félix and João Cancelo will both join Barcelona. Cancelo deal has also been completed on straight loan from Manchester City. ???????????? #FCB

⛔️ NO buy option in both deals due to Financial Fair Play.

Cancelo and Félix, Barça players soon. pic.twitter.com/9ruJHs1zAv