Barcelona a pus ochii pe viitorul Pedri! Xavi garantează pentru puștiul de 18 ani

Las Palmas pare să fi creat o altă bijuterie este vorba de tânărul mijlocaș Alberto Moleiro, care a intrat în vederile celor de la FC Barcelona.

Poate că Barca a trecut printr-o perioadă grea în ultimele două sezoane, dar luminița de la capătul tunelului a fost apariția lui Pedri, care a fost om de bază pentru club în ciuda vârstei sale fragede.

Pedri a fost adus de la UD Las Palmas în vara lui 2020 după ce a impresionat pentru echipa din Insulele Canare și nu este o exagerare să spunem că talentul său reprezintă viitorul Barcelonei.

Formația blaugrană speră să descopere o altă comoară la cei din Las Palmas, iar Moleiro pare să aibă calitățile necesare pentru a se impune pe Camp Nou.

Cine este Alberto Moleiro?

Nu doar faptul că Moleiro joacă pentru Las Palmas și se aseamănă fizic cu Pedri a început să nască diverse comparații, ci și pentru că tânărul are deja tendința de a juca pe postul de titular în ciuda lipsei de experiență la nivel superior.

La fel ca și Pedri, el a fost asemănat cu Andres Iniesta datorită tendinței sale de a se îndrepta spre stânga și de a folosi spațiul de pe flanc și din centru.

Abia a împlinit 18 ani, dar maturitatea de care dă dovadă este remarcabilă și este jucător de bază la echipa de seniori a celor de la Las Palmas, activând în 14 partide din Segunda Division în acest sezon.

Moleiro a marcat primul său gol de senior într-un meci cu Ibiza la începutul lunii septembrie.

„Tânărul Alberto Moleiro are un nivel incredibil pentru vârsta lui. Se pare că are un mare impact asupra echipei. Mi-a spus că are 17 ani și nu mi-a venit să cred. El joacă nemaipomenit”, a spus coechipierul lui Alberto, Nuke Mfulu.

Cât de mari sunt șansele ca Moleiro să ajungă la FC Barcelona?

Pare inevitabil ca Barcelona să câștige cursa pentru transferul lui Moleiro, fie că va fi în această vară sau în viitorul apropiat. Las Palmas încă mai are speranța de a promova înapoi în La Liga, așa că pare puțin probabil să aibă loc un transfer din iarnă.

Formația blaugrana și-au depus eforturile pentru a-l achiziționa deja din această perioadă de mercato. Totuși, Las Palmas speră să încheie un nou contract cu jucătorul care să-i tripleze clauza de reziliere.

Atletico Madrid ar fi și ea interesată de serviciile tânărului, dar este puțin probabil ca acesta să meargă pe Wanda Metropolitano, deoarece Barcelona a trimis mai mulți scouteri care să intre în contact cu Moleiro dinaintea acestui sezon.