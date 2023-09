Așa cum s-a întâmplat și în sezonul precedent, Barcelona a pregătit o serie de echipamente speciale pentru meciul cu Real Madrid, programat pe 29 octombrie.

Catalanii vor evolua cu logo-ul trupei Rolling Stones ca sponsor principal, prin intermediul parteneriatului pe care campioana Spaniei îl are cu cei de la Spotify.

Meciul se va disputa cu doar câteva zile după ce formația britanică va lansa un nou album.

Până acum s-au disputat doar patru etape din noul sezon de La Liga, iar Barcelona este pe locul trei, cu zece puncte. Real Madrid este lider, cu 12 puncte din tot atâtea posibile.

