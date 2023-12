Barcelona a luat decizia finală în privința lui Joao Felix

După ce a fost împrumutat la Chelsea în sezonul precedent, Joao Felix s-a întors la Atletico Madrid, dar nu a fost inclus în planurile lui Diego Simeone.

Portughezul a ajuns la Barcelona, unde și-a dorit să evolueze. Gruparea catalană l-a transferat sub formă de împrumut, iar acum s-a decis cu privire la posibilitatea ca acesta să fie transferat definitiv.

După ce s-a spus că nu ar fi o prioritate pentru conducerea catalană, acum Barcelona ar fi alocat un buget pentru transferul definitiv al lui Joao Felix. Potrivit jurnalistului Jose Alvarez Haya de la El Chiringuito, campioana Spaniei nu este dispusă să ofere mai mult de 25 de milioane de euro în schimbul fotbalistului.

Este, totuși, greu de crezut că această sumă îi va mulțumi pe cei de la Atletico Madrid, având în vedere că Joao Felix este și acum cel mai scump transfer din istoria clubului, după ce a fost transferat în 2019 de la Benfica pentru 127 de milioane de euro.

???? Barcelona does not intend to pay more than €25M for João Félix! ❌????

(Source: @10JoseAlvarez) pic.twitter.com/RPKkiPoHGD