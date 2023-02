Barcelona a făcut transferul! Fabrizio Romano a anunțat ultima mutare făcută de catalani în mercato 

Catalanii au încercat să îl transfere pe mexicanul Julian Araujo (21 ani), însă din cauză că nu au reușit să înregistreze actele la timp, mutarea nu s-a realizat. Cu toate astea, se pare că gruparea blaugrana a reușit să facă transferul.

Jurnalistul italian specializat în transferuri, Fabrizio Romano, a anunțat că mutarea s-a realizat, dezvăluind care sunt detaliile înțelegerii.

„Julian Araujo la Barcelona, here we go! Fundașul dreapta mexican va călători mâine la Barcelona, afacerea e în final gata după ultima zi nebună. Araujo va semna un contract până în iunie 2026, acord cu LA Galaxy pentru un pachet mai mic de 4 milioane de euro. S-a făcut”, scrie italianul.

Julián Araujo to Barcelona, here we go! Mexican right back will travel tomorrow to Barcelona — deal finally done after crazy Deadline Day saga. ???????????????????? #FCB

Araujo will sign a contract until June 2026, deal agreed with LA Galaxy for bit less than €4m total package. It’s done. pic.twitter.com/iA2JhMNRKn