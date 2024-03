Barcelona a ales! Clubul a început negocierile cu următorul antrenor al echipei

Campioană în sezonul precedent din La Liga, Barcelona este pe locul trei în campionat, la nouă puncte distanță de rivala Real Madrid (cu un meci în minus), iar în UEFA Champions League este calificată în optimi și va juca pe teren propriu în returul cu Napoli. În tur a fost 1-1.

Chiar dacă șefii speră ca Xavi să revină asupra deciziei, aceștia au găsit deja un antrenor care să preia echipa din sezonul următor. Inițial, presa din străinătate a anunțat numele lui Roberto Martinez (50 de ani), selecționerul Portugaliei, iar acum a apărut și numele lui Hansi Flick (59 de ani).

Fost câștigător de UEFA Champions League cu Bayern Munchen, pe care a pregătit-o între 2019 și 2021, Flick este liber de contract după ce a fost ultima oară selecționer al naționalei Germaniei.

Potrivit jurnalistului Florian Plettenberg, Flick a început negocierile cu reprezentanții Barcelonei. Joan Laporta, președintele clubului, l-a văzut pe antrenorul german drept o soluție pentru banca tehnică a grupării catalane chiar înainte ca acesta să devină selecționerul țării sale.

???????? News #Flick: He is currently one of the top candidates at FC Barcelona. First concrete talks have already taken place ✔️

➡️ Laporta can envision Flick at Barcelona and has never lost sight of him. Flick was already a candidate before becoming the national team coach of… pic.twitter.com/fQpoNB7Sva