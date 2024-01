Atletico Madrid pregătește un supertransfer!

După 20 de meciuri desfășurate în primul eșalon al Spaniei, Atletico Madrid a înregistrat până în clipa de față 13 victorii, două rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

La Atletico Madrid urmează să fie anunțat oficial Horațiu Moldovan (26 de ani). Spaniolii i-au achitat clauza de reziliere în valoare de 800.000 de euro fostului portar de la Rapid.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Atletico Madrid a trimis oferta pentru puștiul-minune de la Antwerp, Arthur Vermeeren.

Italianul a mai punctat pe platforma Twitter/X că Atletico Madrid e pregătită să achite nu mai puțin de 25 de milioane de euro pentru mijlocașul central cotat la 30 de milioane de euro de site-urile de specialitate.

????⚪️???? Atlético Madrid have reached verbal agreement with Antwerp to sign Belgian top talent Arthur Vermeeren!

After initial €15m package offered as revealed last week…

…bid in excess of €25m sent today.

Final details then Vermeeren will join Atléti now, January. ????????

