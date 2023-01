Manchester City și Arsenal își dau întâlnire în cea mai veche competiție, în turul 4 din FA Cup, în direct pe PRO Arena și VOYO, de la 22:00, și LIVE VIDEO pe www.sport.ro.

Ultima confruntare dintre cele două echipe, în afară de campionat, a fost în Carabao Cup, pe 22 decembrie 2022, când Manchester City s-a impus fără nicio problemă, cu 4-1, chiar pe Emirates.

Pep Guardiola, cu sufletul alături de Barcelona

Înaintea duelului, Pep Guardiola (52 ani) a susprins la conferința de presă cu declarația sa. Antrenorul campioanei Angliei a mărturisit că dacă Barcelona va apela la serviciile sale, va merge pe Camp Nou pentru a-și oferi ajutorul

„Dacă antrenez aici, sau oriunde, și Barcelona mă sună, voi merge la Barcelona! Este clubul meu”, a declarat Pep Guardiola la conferința de presă premergătoare meciului, conform Marca.

Mikel Arteta și dragostea pentru Arsenal

Totodată, antrenorul lui Machester City a vorbit și despre fostul său elev, Mikel Arteta (40 ani). Pep Guardiola a mărturisit că a simțit încă de când îi era secund dragostea acestuia pentru Arsenal. De aceea nu s-a opus plecării sale de pe Etihad, în iarna lui 2019.

„Noi am marcat foarte multe goluri și a sărbătorit de fiecare dată, mai puțin împotriva unei echipe (n.r. Mikel Arteta). Am sărit, am sărbătorit, m-am întors și el era jos. Era Arsenal. Așa că mi-am dat seama: 'Acest băiat o iubește pe Arsenal. Toată lumea are vise și știu că a mers la clubul lui, clubul la care visa.

Jucând acolo, a devenit fan Arsenal. A fost și căpitan. Iubea clubul, nu am vrut să mă opun. Viața este prea scurtă, trebuie să 'zbori'”, a mai spus Pep Guardiola.