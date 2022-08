În vârstă de 25 de ani, Mayoral, care a petrecut la Getafe partea a doua a sezonului trecut sub formă de împrumut, a marcat şase goluri în 18 meciuri şi părăseşte definitiv pe Real Madrid după 15 ani.

Cu Real Madrid, Mayoral a câştigat Liga Campionilor, Cupa Mondială a Cluburilor, Supercupa şi Supercupa Spaniei, deşi nu a reuşit să se impună ca titular.

