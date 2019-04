Asa ceva nu vezi in fiecare zi! Barca a avut o posesie mai mica decat Sociedad: cum a fost posibil

Barcelona a castigat meciul cu Real Sociedad, scor 2-1.

Catalanii au pierdut insa la un capitol la care pana acum excelau: posesia a fost de partea adversarilor de aceasta data. Statistica este cu atat mai interesanta cu cat Barcelona a jucat pe teren propriu.

Sociedad a avut mingea in 50,6% din perioada de joc, in timp ce Barcelona a mentinut posesia in 49,4% din timp. Explicatia e simpla, sustin jurnalistii de la MundoDeportivo. In repriza a doua, Sociedad a fortat atacul, mai ales dupa golul lui Juanmi, sperand intr-o victorie uriasa pe Camp Nou.

Astfel, oaspetii au fost mai mult timp in controlul balonului, insa au fost surprinsi de Barcelona care a marcat golul victoriei in minutul 64, prin Jordi Alba.