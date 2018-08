Anuntul URIAS facut in aceasta dimineata! Barca si PSG pregatesc o mutare SOC! Ce s-a intamplat cand s-au intalnit Bartomeu si Al-Khelaifi

Relatia dintre FC Barcelona si Paris Saint-Germain s-a deteriorat serios vara trecuta dupa ce catalanii au incercat transferul lui Verratti, mutare blocata de PSG. Campioana Frantei a platit apoi clauza de reziliere a lui Neymar! Un an mai tarziu insa acea tensiune a disparut.

Spaniolii de la AS au publicat o imagine cu intalnirea ce a avut loc vineri la Madrid intre Josep Maria Bartomeu, presedintele Barcei, si seful de la PSG, Nasser Al-Khelaifi. Intalnirea celor doi a avut ca scop principal situatiile a doi jucatori: Adrien Rabiot si Ousmane Dembele.

Rabiot mai are un an de contract cu PSG si a refuzat oferta de prelungire, iar Barca spera sa puna mana pe mijlocasul de 23 de ani. De partea cealalta, PSG spera sa-l cumpere pe Dembele dupa un prim sezon ratat al francezului la Barcelona.

