Reacția lui Mason Greenwood, după ce Manchester United a dat verdictul despre cazul fotbalistului

La începutul lui februarie 2022, poliția britanică a anunțat faptul că au fost abandonate procedurile legale împotriva lui Mason Greenwood, în prezent legitimat la Manchester United, care era acuzat, printre altele, și de tentativă de viol.

După ce Manchester United a luat decizia de a încheia colaborarea cu Mason Greenwood, fotbalistul a anunțat că cel mai bun lucru e să-și continue cariera fotbalistică departe de Old Trafford.

„Vreau să încep prin a spune că înțeleg că oamenii mă vor judeca din cauza a ceea ce au văzut și au auzit pe rețelele social media și știu că oamenii se vor gândi la ce e mai rău.

Am fost crescut să cunosc faptul că violența sau abuzul în orice relație e ceva greșit, nu am făcut lucrurile de care am fost acuzat, iar în februarie am fost scutit de toate acuzațiile.

Cu toate astea, accept pe deplin că am făcut greșeli în relația mea și îmi asum partea mea de responsabilitate pentru situațiile care au dus la postarea respectivă din online.

Învăț să-mi înțeleg responsabilitățile de a da un exemplu bun ca fotbalist profesionist și să mă concentrez pe marea responsabilitate de a fi tată, precum și un partener bun.

Decizia de astăzi a făcut parte dintr-un proces de colaborare între Manchester Unied, familia mea și mine. Cea mai bună decizie pentru noi toți e să-mi continui cariera de fotbalist departe de Old Trafford.

Mulțumesc clubului pentru sprijinul acordat de când m-am alăturat de la vârsta de șapte ani. Întotdeauna va exista o parte din mine care se va gândi la Manchester United.

Sunt extrem de recunoscător familiei mele și tuturor celor dragi pentru sprijinul acordat și acum ține de mine să răsplătesc încrederea pe care au arătat-o cei din jurul meu.

Intenționez să fiu un fotbalist mai bun, dar cel mai important să fiu un tată bun, o persoană mai bună și să-mi folosesc talentele într-un mod pozitiv pe teren, dar și în afara lui”, a spus Mason Greenwood, citat de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano.

