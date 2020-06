Antonella nu l-a uitat! Mesajul de DRAGOSTE primit de Leo Messi, de ziua lui, de la femeia care il iubeste

E o zi cu totul speciala in familia Messi, fotbalistul argentinian serband astazi implinirea a 33 de ani de viata.

La o zi dupa ce a pus umarul la victoria echipei sale, FC Barcelona, 1-0 cu Athletic Bilbao, Leo Messi are alt motiv de sarbatoare. De aceasta data, pentru ca nu-si poate celebra ziua de nastere in grupuri prea mari, din cauza restrictiilor impuse de pandemie, starul Barcei are parte de clipe minunate in familie.

Bineinteles, sotia Antonella are un statut privilegiat, iar partenera de viata a lui Leo n-a ramas datoare, tinand sa transmita un mesaj de dragoste in vazul intregii lumi. Astfel, pe Instragram, alaturi de o fotografie in care cei doi soti apar extrem de fericiti, Antonella a scris: "Felicitari pentru dragostea vietii mele. Vom sarbatori astazi, maine si intotdeauna. Multumesc pentru tot si te iubesc".

Leo Messi si Antonella Roccuzzo se cunosc inca din copilarie, s-au casatorit in 2017 si au impreuna trei baieti, Thiago (8 ani), Mateo (5 ani) si Ciro (2 ani).