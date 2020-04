Alege Bale destinatia pe care NIMENI n-o credea posibila? Unde ar putea ajunge alaturi de James Rodriguez

Carlo Ancelotti incearca sa ii convinga pe Gareth Bale si James Rodriguez sa semneze cu Everton.

Potrivit Marca, "Los Blancos" sunt dispusi sa renunte la ambii jucatori daca vor primi oferta corecta.





Italianul in varsta de 60 de ani a reusit sa scoata ce e mai bun din Bale si Rodriguez cand era antrenor la Real Madrid. Ancelotti a mai dorit sa il cumpere pe columbian in timpul mandatului de la Bayern Munchen, unde a reusit sa-l aduca sub forma de imprumut.

Managerul lui Everton este constient ca va fi dificil sa il convinga pe Bale sa se mute pe Goodison Park. Fostul star de la Spurs este multumit de viata pe care o duce in Spania. De asemenea, Marca a scris ca lui Bale nu ii pasa daca este pe banca lui Real sau nu cat timp isi incseaza salariul urias.

Galezul mai are doi ani de contract cu spaniolii, James Rodriguez un singur an si niciunul nu pare ca va intra in planurile viitoare ale lui Zinedine Zidane.

Proprietarul lui Everton, Farhad Moshiri, ar fi de acord le ofere ambilor contracte astronomice. Garteh Bale castiga in prezent aproximativ 600 de mii de euro pe saptamana in capitala Spaniei.