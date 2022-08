A apărut lista salariilor de la Barcelona! Jucătorul de care catalanii vor să scape e lider. Lewandowski, abia pe 4

Jucătorul cu cele mai mare salariu din lotul Barcelonei este Frenkie de Jong, care încasează nu mai puțin de 29,1 milioane de euro pe an (brut). Presa catalană a scris în ultima perioadă că formația de pe Camp Nou i-a oferit două variante: fie să accepte o reducere a salariului, fie să plece la un alt club, Manchester United fiind cea mai interesată echipă de serviciile sale.

Frenkie de Jong pare să nu accepte niciuna dintre variante, transmițând în mai multe rânduri că își dorește să rămână la Barcelona, iar un motiv poate fi reprezentat de suma uriașă de bani pe care ar urma să o încaseze în cei patru ani de contract rămași: peste 116 milioane de euro.

Potrivit Capology, Frenkie de Jong are cel mai mare salariu din lotul Barcelonei, fiind urmat la o distanță considerabilă de Sergio Busquets și Jordi Alba. Robert Lewandowski, starul transferat în această vară, e abia pe 4.

* Sume exprimate în milioane de euro anual, salarii brute.

