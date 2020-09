A ales Barcelona! Presa internationala a confirmat intelegerea dintre cluburi! Fotbalistul dorit de Koeman merge pe Camp Nou 

Ronald Koeman inca asteapta cateva intariri pe anumite posturi dupa cele mai recente plecari de la club.

Barcelona si Ajax ar fi ajuns la un acord pentru transferul lui Sergino Dest, confirma cotidianul olandez De Telegraaf. Cele doua cluburi ar fi ajuns la o intelegere sambata seara, conform sursei citate, iar Ajax i-ar fi oferit permisiunea lui Dest sa plece spre Barcelona.

Fundasul va ateriza luni in capitala Cataluniei pentru a nu interfera cu meciul din La Liga pe care catalanii il au cu Villareal duminica seara, insa nu ar fi exclus ca Dest sa ajunga in Barcelona chiar in cursul zilei de astazi.

De Tegeraaf confirma ca transferul se ridica la 20 de milioane de euro, iar restul, fara ca suma sa fie specificata, vine in bonusuri. De asemenea, Dest ar fi negociat si cu Bayern, insa cele doua cluburi nu au reusit sa ajunga la o intelegere.