Fiji a produs duminică prima mare surpriză a Cupei Mondiale de rugby din Franța și a învins Australia pentru prima dată în 69 de ani.

Australia, dublă campioană mondială (1991 și 1999), a suferit prima înfrângere de la turneul din Franța, în meciul din etapa a doua a Grupei C. Fiji, a noua selecționată în ierarhia mondială, a învins Australia, duminică seara, 22-15, după ce la pauză conducea cu 12-8. Australia ocupă locul 7 în clasamentul mondial.

Prima mare surpriză la Cupa Mondială de rugby: Australia - Fiji 15-22

Fiji, o țară cu 950.000 de locuitori, a devenit în ultimii ani o forță în sportul cu balonul oval.

Duminică seara, pe stadionul Geoffroy-Guichard din Saint-Etienne, Fiji a reușit un eseu prin Josua Tuisova (43'), o transformare prin Simione Kuruvoli (44') și patru lovituri de penalitate prin Simione Kuruvoli (12', 21', 27', 33') și Frank Lomani (66').

De partea cealaltă, Wallabies au marcat două eseuri prin Mark Nawaqanitawase (23') și Suli Vunivalu (68'), o transformare prin Ben Donaldson (70') și o lovitură de penalitate prin Ben Donaldson (3').

Fiji beat Australia for the first time in 6️⃣9️⃣ years! ???????? ???? #RWC2023 ???????? pic.twitter.com/dqRhWxYSh4 — Sky Sport NZ (@skysportnz) September 17, 2023

Clasament Grupa C

1. Țara Galilor 2 meciuri - 10 puncte

2. Fiji 2 meciuri - 6 puncte

3. Austalia 2 meciuri - 6 puncte

4. Georgia 1 meci - O puncte

5. Portugalia 1 meci - 0 puncte

BREAKING: Eddie Jones has added himself to Australia's Rugby World Cup squad after watching that performance against Fiji ???? #AUSvFIJ pic.twitter.com/H53ZxsswIK — Balls.ie (@ballsdotie) September 17, 2023

VIDEO Florin Surugiu, la Poveștile Sport.ro