Springboks şi-au păstrat titlul mondial cucerit în urmă cu patru ani în Japonia, într-o finală în care au avut avantaj numeric mai bine de jumătate din meci, după ce căpitanul neozeelandez Sam Cane a primit cartonaş roşu în minutul 35.

Toate punctele sud-africanilor au fost marcate din lovituri de pedeapsă de Handre Pollard (3, 13, 19, 34), jucător care s-a alăturat echipei pe parcursul turneului final din Franţa.

Africa de Sud este prima echipă care a cucerit trofeul Webb Ellis de patru ori (1995, 2007, 2019, 2023), iar Cane este primul jucător eliminat în finala competiţiei.

Echipa Springboks nu a pierdut niciodată o finală de Cupă Mondială, iar în 1995 a învins tot Noua Zeelandă, cu 15-12, după prelungiri.

Mii de suporteri i-au așteptat la Johannesburg pe câștigătorii titului mondial.

"Le mulţumim suporterilor sud-africani. Am îndurat 20 de săptămâni lungi şi dure, dar a meritat.

Acest triumf a necesitat şase ani de pregătire. Să câştigi Cupa Mondială în 2019 a fost un bonus neaşteptat, dar obiectivul final a fost întotdeauna să fim campioni în 2023", a spus căpitanul Springboks, Siya Kolisi, arătând fanilor Cupa Webb Ellis.

