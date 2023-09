Franța este gazdă a două evenimente de mare anvergură sportivă în decursul a doi ani consecutivi. În această toamnă, Hexagonul organizează Cupa Mondială de Rugby, unde România este prezentă.

În 2024, Parisul va fi gazda Jocurilor Olimpice de Vară, însă francezii nu par a fi în controlul deplin al situației.

”Primul weekend al competiției a fost marcat de eșecuri în primirea spectatorilor, afectând imaginea Franței cu mai puțin de un an înainte de Jocurile Olimpice.” a scris Le Monde.

Ministra Comitetului Olimpic și Paralimpic Francez, Amélie Oudéa-Castéra a răspuns imediat la reproșurile care i-au fost aduse: ”Vom continua să învățăm, din greșeli și vom îmbunătăți lucrurile.”

Această declarație vine ca o continuare a afirmațiilor entuziaste, dar nefondate, venite cu doar trei zile mai devreme. În urmă cu 72 de ore,Oudéa-Castéraa declara: ”Cupa Mondială de Rugby nu este un antrenament. Suntem pregătiți în totalitate.”

Guvernul francez a insistat preț de câteva luni asupra faptului că foarte multă muncă a fost necesară pregătirii turneului din această toamnă.

Problemele principale asupra cărora Le Monde a pus accent sunt: spectatorii rămași înafara stadionului, dificultățile de transport a suporterilor și lipsa de informare. ”Există două puncte critice: dificultățile de transport (tramvaie în pană și supraaglomerate la Bordeaux, lipsa de informare și de semnalizare pentru spectatori la Marsilia) și gestionarea fluxurilor de spectatori (cozi mari în fața stadioanelor). La Bordeaux, valul de căldură a tensionat și el situația, disconfortul începând în sistemul de transport, chiar dacă operatorul TBM a asigurat că aerul condiționat funcționează. <<Probabil că nu a existat o vigilență suficientă în gestionarea fluxurilor de spectatori>>”, a declarat Oudéa-Castéra.

Insistând că "măsurile corective au fost luate rapid" și că "nu există nicio problemă structurală", Oudéa-Castéra nu a făcut totuși un secret din faptul că "acest lucru nu trebuie să se mai întâmple". Guvernul joacă pe miză mare, după ce a făcut din organizarea de evenimente sportive internaționale majore o prioritate strategică pentru țară, pe lângă faptul că va găzdui Jocurile Olimpice peste puțin mai puțin de un an.

