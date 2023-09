Cupa Mondială de rugby 2023 | Pierdere pentru All Blacks. Motivul pentru care Ethan de Groot a primit o suspendare de două meciuri

Pilierul neozeelandez Ethan de Groot a primit o suspendare de două meciuri la Cupa Mondială de rugby din Franţa, după ce a primit un cartonaş galben, transformat în roşu, pentru un placaj periculos în meciul cu Namibia (71-3), a anunţat luni World Rugby.

De Groot va rata astfel ultimele două meciuri din grupă ale All Blacks, contra Italiei (Lyon, 29 septembrie) şi contra Uruguayului (Lyon, 5 octombrie). Jucătorul, care poate face apel la sancţiune, va putea evolua în faza sferturilor de finală.

Cupa Mondială de rugby 2023

În meciul cu Namibia de vineri, de Groot a făcut un placaj la nivelul feţei unui adversar şi a fost eliminat temporar, dar oficialii din ''bunker'' au transformat cartonaşul galben în roşu după analiza video a fazei.

World Rugby a aplicat o sancţiune de şase meciuri cu suspendare pentru placajul periculos al lui de Groot şi a redus-o la două meciuri cu executare şi un altul cu suspendare ţinând cont de ''dosarul disciplinar excelent'' al jucătorului, care s-a angajat să urmeze şi un program oferit de forul mondial privind jocul neloial.

Selecţionerul All Blacks, Ian Foster, s-a arătat însă dezamăgit de această suspendare: ''Am fost la Paris, ne-am pledat cazul. Nu am de gând să intru în detalii. Există un proces, trebuie respectat''. Agerpres

