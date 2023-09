Naţionala de rugby a Noii Zeelande a zdrobit Namibia cu 71-3 (38-3), vineri seara, într-un meci din Grupa A de la turneul final al CM 2023 din Franţa.

În faţa a 32.000 de spectatori, pe Stadionul Municipal din Toulouse, All Blacks au punctat prin nu mai puţin de 11 eseuri: Roigard (2, 7), McKenzie (20, 39), Fainga'anuku (25), Lienert-Brown (36), De Groot (50), Papali'i (55), Havili (59), Clarke (67), Ioane (78) , 8 fiind transformate de McKenzie (2, 20, 36, 39, 55, 59, 67, 78).

Namibienii au punctat printr-o lovitură de pedeapsă concretizată de Tiaan Swanepoel (11).

Congratulation All Blacks last night and respect Namibia team✨#RWC2023 #AllBlacks #NewZealand#haka pic.twitter.com/h9UKafqv8T