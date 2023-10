Reprezentativa All Blacks a trecut fără emoții de Argentina, în semifinale, scor 44-6, singurele puncte ale sud-americanilor fiind reușite în debutul primei reprize.

În ultimul act, Noua Zeelandă va juca împotriva câștigătoarei dintre Anglia și Africa de Sud, partida urmând să aibă loc sâmbătă (21 octombrie), de la ora 22:00.

Jordie Barrett doing what Jordie Barrett does ????#RWC2023 | #ARGvNZL pic.twitter.com/nxbwmGbQNS