AS Roma - Feyenoord. Pariul propus pentru finala UEFA Conference League (P)

AS Roma a încheiat sezonul cu o victorie în Serie A

Formația capitolină s-a impus cu 3-0 în ultimul joc disputat înainte de finala UEFA Conference League. AS Roma a învins la Torino și a încheiat pe locul 6. În acest fel, italienii nu mai depind de rezultatul finalei de miercuri, care asigura calificarea directă în grupele Europa League.

Sezonul a fost unul de acomodare cu stilul lui Mourinho. După cum declara portughezul, în campionat s-au pierdut multe puncte pentru că echipa juca joi seara în Conferece League. Tocmai de aceea finala de la Tirana e atât de importantă.

În Serie A, AS Roma a strâns 63 de puncte, cu unul mai puțin decât rivala Lazio, care a încheiat pe 5. Ambele echipe au ratat pozițiile de UCL, dar vor merge în Europa League.

Feyenoord, pe podium la finalul campionatului în Olanda

Trupa din Rotterdam a încheiat pe locul 3 acest sezon din Eeredivisie, în spatele rivalelor Ajax și PSV. Diferența față de lider a fost mare (12 puncte), nicio clipă nu s-a pus problema unei bătălii pentru titlu.

Încă de la jumătatea sezonului Feyenoord știa că poate spera cel mult la locul 3, obiectiv pe care l-a atins încă din penultima etapă. Jocul de final cu Twente (1-2) nu a contat decât la capitolul statistică. Antrenorul Arne Slot le-a dat șansa să evolueze mai multor jucători cu minute puține în tricoul lui Feyenoord.

Drumul celor două formații spre finala de la Tirana

AS Roma a suferit o înfrângere șocantă în faza grupelor, în fața lui Bodo / Glimt, scor 1-6. În pofida acelui eșec, giallorossi au ajuns în primăvara europeană, iar pe rând le-au eliminat pe Vitesse, Bodo / Glimt (1-2 în tur, dar 4-0 acasă) și Leicester City.

Feyenoord nu a suferit nicio înfrângere în această competiție de la intrarea în faza grupelor și până în finală. În etapele eliminatorii, echipa olandeză a trecut de Partizan Belgrad, Slavia Praga și Marseille.

Finala de miercuri îi va pune față în față și pe golgheterii competiției: lider este Cyriel Dessers (Feyenoord), cu 10 reușite, iar pe locul secund e Tammy Abraham (Roma), cu 9 goluri.

Absențe puține în cele două loturi

Singurul jucător pe care nu poate conta Jose Mourinho este Henrikh Mkhitaryan. Leonardo Spinazzola și-a revenit la ritmul normal: a evoluat în ultimele două meciuri ale Romei, pentru prima dată după accidentarea suferită în urmă cu un an.

Echipa probabilă a celor de la AS Roma: R. Patricio - Mancini, Smalling, Ibanez - Karsdorp, Cristante, Oliveira, Zalewski - Pellegrini - Zaniolo, Abraham.

De cealaltă parte, Arne Slot nu se va putea baza pe Justin Bijlow și Orkun Kokcu. Acesta din urmă va fi înlocuit cu Jens Toornstra. Vestea bună pentru batavi este revenirea lui Tyrell Malacia, care și-a ispășit perioada de suspendare.

Echipa probabilă a celor de la Feyenoord: Marciano - Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia - Aursnes, Toornstra - Nelson, Til, Sinisterra - Dessers.

Ce pariem pe finala UEFA Conference League?

Față în față se vor afla două formații cu puternice înclinații ofensive. Meciurile lui Feyenoord sunt presărate în general cu multe goluri. 10 din ultimele 11 meciuri jucate de olandezi în Conference League au avut peste 2,5 goluri la total.

Jose Mourinho e considerat un tactician mult mai iscusit decât Arne Slot, iar Roma pornește cu un mic avantaj în fața olandezilor. Recomandarea noastră se îndreaptă spre un pariu combinat din oferta 888 pariuri sportive: 1x & peste 1,5 goluri marcate în meci. Această selecție are o cotă atractivă de 1,75. Opțiunea Câștigătoare trofeu AS Roma are o cotă de 1,68.

Al Wahda - Al Nasr. Ultima etapă din campionatul Emiratelor Arabe Unite

Al Wahda are asigurat locul pe podium la finalul sezonului și odată cu el participarea în preliminariile AFC Champions League. Gazdele confruntării de miercuri nu se mulțumesc cu atât: vor victoria în ultima etapă, de pe teren propriu, cu Al Nasr.

Al Wahda vrea locul 2

Gazdele partidei de miercuri au acumulat 52 de puncte, iar înaintea ultimei etape sunt pe locul 3. Distanța până la poziția a doua, ocupată de Al Sharjah, este de doar două puncte. Această formație, antrenată de Cosmin Olăroiu, joacă în ultima rundă pe terenul campioanei Al Ain, astfel că un pas greșit o aduce în pole-position pe Al Wahda pentru locul 2 la final de sezon.

Forma este bună pe final de sezon, iar încrederea de asemenea. Ultimele două etape au adus tot atâtea victorii: 2-0 cu Al Ittihad Kalba, respectiv 2-1 pe terenul celor de la Al Jazira.

Al Nasr are o poziție sigură la mijlocul clasamentului

Indiferent de rezultatul ultimei runde, Al Nasr încheie un sezon dezamăgitor, în care a acumulat doar 32 de puncte. Oaspeții de miercuri nu au cum să retrogradeze, însă nici nu au cum să emită pretenții la unul dintre locurile fruntașe. Înaintea duelului cu Al Wahda, Nasr este pe poziția a opta în clasament.

Lipsa unui obiectiv pe final de sezon a scăzut clar implicarea jucătorilor. Ultimele două partide au adus eșecuri pe teren propriu cu Al Ain (0-1) și Al Dhafra (1-2).

Pariul propus pe meciul din Emirate

Al Wahda câștigă din start duelul motivațional în acest joc. Gazdele au pentru ce să tragă, pot obține locul 2 la finalul sezonului, în timp ce adversarii sunt la pământ - au pierdut ultimele două etape și abia așteaptă să încheie un sezon dezamăgitor.

În aceste condiții, recomandarea noastră merge pe un 1 solist. Victoria celor de la Al Wahda are o cotă de 1,88 în oferta 888 pariuri sportive. Astfel de meciuri și multe altele pot fi găsite pe pagina de pariuri online Pariurix.

Decizia ONJN NR.1773/29.09.2017