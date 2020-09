Premiera pentru driftul romanesc! Gamerii testeaza traseul unde se va desfasura finala din acest an

Finala Campionatului National de Drift se va desfasura in perioada 26-27 septembrie pe cel mai inalt punct rutier al Romaniei.

In Pasul Urdele de pe Transalpina, caii putere se vor dezlantui in munti, iar fanii si gamerii vor avea ocazia sa testeze traseul exact de la finala.

E vorba de un proiect pus in scena de RoDrift si care se va nume RoDrift e-Games. Practic, cu ajutorul unui simulator, de acasa, fanii vor avea ocazia sa fie pe acelasi traseu pe care favoritii lor vor concura saptamana viitoare in runda care decide noul campion al Romaniei.



"E o idee pe care o avem inca de cand a inceput starea de urgenta. In tot acest timp am lucrat la traseele care sunt si in viata reala fiindca ne-am dorit sa fim cat mai aproape de fanii driftului, daca momentan la etape accesul publicului este in continuare restrictionat. Traseul din joc va fi similar cu cel de pe Transalpina, cand va fi finala de pe 27 septembrie", a spus Denis Manea, presedintele RoDrift.

Peste 80 de concurenti s-au inscris deja la etapa virtuala de pe Transalpina, multi dintre acestia campioni mondial de drift digital. Printre acestia se numara si doi piloti reali din Romania, Claudiu Adam si Octavian Chelaru. "E un antrenament bun pentru mine fiindca voi putea invata traseul de acasa. Nu e la fel ca atunci cand esti acolo, dar ma ajuta", a spus Adam, campion national en-titre la clasa Semi Pro.

Inscrierea este gratuita, iar detaliile au fost anuntate pe pagina de facebook RoDrift Games. "Ne gandim ca in pauza competitionala sa organizam un campionat dedicat, cu traseele din adevaratul campionat de drift", au mai spus reprezentantii RoDrift.

Evenimentul digital este programat sa aiba loc duminica aceasta, cu fix o saptamana inainte de marea finala din Campionatul National de Drift, organizata de RoDrift in parteneriat cu Secretariatul General al Guvernului. La etapa de pe 26-27 septembrie vor concura si aproximativ 20 piloti din afara tarii, fiind comuna cu cea din campionatul ungar.

"Etapa va fi transmisa atat online, cat si prin intermediul televiziunii, astfel ca ne dorim sa promovam Gorjul, frumusetile si valorile lui. Avand in vedere expunerea internationala, ne bucuram sa aratam lumii frumusetile tarii noastre, iar Transalpina este, cu siguranta, unul dintre cele mai frumoase locuri din Europa", a mai afirmat Denis Manea.