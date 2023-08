(P) Top 3 cele mai apreciate mașini de la Volvo

De-a lungul anilor, Volvo a demonstrat că inovația și siguranța sunt mai mult decât simple cuvinte, ele sunt fundamentul pe care se sprijină fiecare vehicul produs de acest brand de prestigiu. Fiecare mașină Volvo este concepută cu grijă pentru a oferi o experiență de condus excepțională și, în același timp, pentru a proteja fiecare pasager și pieton deopotrivă.

În plus față de tehnologia de asistență pentru șofer, care îmbunătățește confortul și siguranța în timpul călătoriilor, Volvo a dezvoltat o gamă impresionantă de caracteristici și sisteme inovatoare pentru a asigura o protecție maximă în cazul unor situații neprevăzute. De la sistemul de detecție a pietonilor și a bicicliștilor până la sistemul avansat de control al stabilității și al frânelor, toate aceste inovații demonstrează angajamentul Volvo de a reduce riscurile de accidente și de a face drumurile mai sigure pentru toți participanții la trafic.

În articolul de astăzi vei regăsi cele mai trei apreciate mașini de la Volvo de-a lungul timpului. Iar pentru final îți pregătim o surpriză!

Volvo V40 - Un hatchback compact și versatil

Volvo V40 este o mașină compactă de familie, produsă și comercializată de Volvo Cars între 2012 și 2019. Aceasta a fost prezentată pentru prima dată la Salonul Auto de la Geneva din 2012. A fost proiectată sub conducerea designerilor americani Chris Benjamin și Pontus Fontaeus, iar interiorul a fost realizat de către Pontus Fontaeus. A fost ultimul model Volvo proiectat sub îndrumarea lui Steve Mattin, înainte de plecarea sa din companie.

Gama de motoare de la lansare cuprindea două motoare pe benzină: un motor 1.6 EcoBoost I4 cu 150 CP, sau 180 CP, în funcție de specificații, și un motor Volvo B525 I5 de 2.5 litri care dezvolta 254 CP. În plus, erau disponibile și două motoare diesel: un motor PSA Peugeot Citroën / Ford Duratorq de 1.6 litri și 115 CP, ce emitea doar 94 g/km de CO2, și un motor diesel Volvo I5 de 2.0 litri, disponibil în două variante, cu 150 CP și 177 CP. În anii următori, Volvo a introdus motoarele proprii Drive-E (VEA) diesel și pe benzină pentru V40, cu variantele D4 și T5, care au înlocuit motoarele cu cinci cilindri mai vechi. Acestea au adus îmbunătățiri în ceea ce privește economia de combustibil și performanțele. Mașina a primit și diverse premii, inclusiv Best Executive Hatch la Scottish Car of the Year Awards în 2012 și Auto Express Safety Award în 2013.

Volvo V60 - spațiu generos, sunet de studio și tehnologie avansată

Volvo V60 este un estate premium creat de Volvo, pregătit să depășească limitele cu tehnologia mild hybrid integrată. Datorită sistemului său de recuperare a energiei la frânare și stocării acesteia într-o baterie de 48 V, V60 asigură un volum redus de emisii de eșapament și economisirea semnificativă a combustibilului.

Modelul se remarcă prin spațiul generos pentru picioare și sunet de studio, asigurând o experiență plăcută la volan. Printre caracteristicile cheie ale acestui vehicul se numără integrarea Google, purificatorul de aer pentru un mediu sănătos și sistemul audio premium Bowers & Wilkins, oferind un sunet de calitate superioară.

Pe lângă performanțele sale tehnice, V60 impresionează și prin opțiunile de personalizare disponibile, incluzând o gamă variată de culori și configurări pentru a reflecta preferințele fiecărui proprietar. Sistemul de asistență de siguranță Cross Traffic Alert și afișajul de tip head-up sunt doar câteva dintre caracteristicile care adaugă un plus de confort și siguranță la condus.

Volvo V90 – lux, performanță și tehnologie de ultimă oră

Volvo V90 este cap de linie în gama de modele break a Volvo. Acest autovehicul este disponibil într-o varietate de configurații ale motorului, inclusiv modele cu benzină, diesel, hibride plug-in și, mai nou, și full electric. Transmisia automată cu opt trepte este standard pentru toate variantele, permițând o trecere lină între viteze.

În interior, V90 oferă un un mix lux și confort. Scaunele din piele, sistemul de infotainment intuitiv cu un ecran de 9 inci, și tabloul de bord digital de 12,3 inci sunt doar câteva dintre caracteristicile standard. În exterior, designul scandinav se evidențiază prin liniile curate și proporțiile echilibrate ale vehiculului, grila verticală distinctivă a Volvo și farurile LED cu design-ul „Thor’s Hammer”.

Nu în ultimul rând, V90 dispune de o serie de caracteristici de tehnologie și siguranță avansate. Pilot Assist și sistemul de asistență pentru conducătorul auto ajută la menținerea benzii de circulație și la reglarea vitezei în funcție de trafic. Alte funcții de siguranță includ sistemul de detectare a pietonilor și a cicliștilor, frânare automată de urgență și avertizare la ieșirea de pe bandă.

Indiferent ce model preferi, avem o surpriză, așa cum am promis! Nu mai trebuie să îți faci griji în privința bugetului deoarece, în oferta Golden Auto, vei regăsi mașina potrivită pentru tine la un preț accesibil. În plus, beneficiezi de multiple mijloace de finanțare.