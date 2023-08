Antrenorul lui Nordsjaelland, nemulțumit după victoria cu 5-0. Ce spune despre meciul cu FCSB

La mai puțin de trei zile după meciul tur cu FCSB, din Ghencea, scor 0-0, Nordsjaelland s-a deplasat pe terenul lui Randers, într-o partidă contând pentru etapa a patra. Trupa lui Johannes Thorup a obținut o victorie zdrobitoare, 5-0!

Antrenorul lui Nordsjaelland, nemulțumit după victoria cu 5-0

După meci, antrenorul lui Nordsjaelland a explicat de ce a fost nemulțumit de prima repriză a echipei sale, însă a lăudat prestația din actul secund și a anunțat că se așteaptă ca posesia să le aparțină danezilor la returul cu FCSB.

"Am condus la pauză, dar nu eram mulțumiți. Ne-a lipsit intensitatea și nu am jucat la un tempo suficient de ridicat. Jocul a fost întâmplător, cu prea multe atingeri și ne-am mișcat prea lent. La pauză le-am arătat câteva faze de acest fel și le-am cerut mai mult în ceea ce privește intesitatea și calitatea.

După pauză am reușit să ne ridicăm nivelul. Am făcut 2-0 cu un gol fantastic, iar de acolo am preluat controlul total al jocului.

În pregătirea meciului de azi ne-am concentrat pe cât de important este să arătăm că putem juca bine și în campionat, deși suntem implicați și în competițiile europene. Am reușit!

Poate părea greu de înțeles că am fost nemulțumiți după un meci câștigat de 5-0, însă m-am bucurat că le-am putut oferi ocazia și altor jucători să intre, să aibă minute în picioare și să își demonstreze calitățile.

Cred că și joi seară vom avea mult timp mingea. La meciul din România am reușit să ridicăm tempoul din când în când, însă ne-a și lipsit acest lucru uneori. Trebuie să folosim perioadele bune de azi ca inspirație pentru meciul de joi", a spus Johannes Hoff Thorup, citat de site-ul lui Nordsjaelland.

În acest weekend, FCSB nu joacă. Vicecampioana României și-a amânat meciul de campionat pentru a fi odihnită înaintea returului cu Nordsjaelland, din Danemarca.

Manșa secundă dintre Nordsjaelland și FCSB, contând pentru turul 3 preliminar din Conference League, se joacă joi, de la ora 20:00, pe Right to Dream Park din Farum.

Nordsjaelland, victorie cu 5-0 înaintea meciului cu FCSB

Spre deosebire de meciul cu FCSB, Nordsjaelland a făcut 5 schimbări în echipa de start pentru meciul cu Randers. Printre titularii de azi s-a numărat și atacantul Ernest Nuamah (19 de ani), starul formației daneze, care nu a înscris și a fost înlocuit după 76 de minute.

Nordsjaelland a intrat la pauză cu un avantaj firav, 1-0, după un autogol al lui Bjorgengren, din minutul 13. Celelalte patru goluri s-au înscris în ultima parte a jocului: Antman (65), Tverskov (72), Schandorf (81) și Nagalo (89).

Nordsjaelland are patru victorii în primele patru etape și ocupă primul loc în Danemarca, cu 12 puncte, la egalitate cu FC Copenhaga.