Gigi Becali mai pune un jucător de la FCSB pe liber. A jucat doar două minute în acest sezon

FCSB se pregătește să se despartă de un alt jucător în cadrul unui proces de restructurare a lotului, în timp ce negocierile pentru împrumutul lui Malcom Edjouma se apropie de finalizare.

Mijlocașul central Mihai Lixandru este următorul fotbalist care va părăsi gruparea roș-albastră, potrivit Spotmedia, după ce acesta a avut doar o scurtă apariție în acest sezon, cu doar două minute jucate. Clubul a luat decizia de a-l împrumuta pentru a-i oferi ocazia de a acumula experiență și minute de joc.

Lixandru, la un pas să se despartă de FCSB

Lixandru a evoluat în prima etapă a sezonului împotriva echipei U Craiova 1948, însă nu a mai beneficiat de oportunități de joc în partidele următoare. În lumina competiției acerbe pentru postul de mijlocaș defensiv, cu jucători precum Adrian Șut, Ovidiu Popescu și Damjan Djokovic în competiție, Lixandru are șanse foarte mici să mai prindă minute la FCSB.

Experiența anterioară a lui Lixandru la CS Mioveni, unde a fost împrumutat în sezonul precedent, i-a adus oportunitatea de a se dezvolta ca jucător. Acum însă, tânărul fotbalist nu mai beneficiază de avantajul de a fi eligibil pentru regula U-21, ceea ce înseamnă că oportunitățile sale de a juca în meciurile oficiale ale FCSB sunt foarte mici.

FCSB se pregătește de duelul cu FC Nordsjaelland din Conference League

Elias Charalambous, a declarat, joi seara, într-o conferinţă de presă susţinută la finalul partidei cu FC Nordsjaelland, scor 0-0, în prima manşă a turului 3 preliminar al Conference League, că formaţia sa va merge în returul din Danemarca să îşi îndeplinească obiectivul, şi anume calificarea în turul următor.

"Ştiam de la început că jucăm cu o echipă foarte puternică, că trebuie să suferim şi că echipa calificată se va decide în retur. Aşa că mergem în Danemarca să ne calificăm mai departe, ăsta este obiectivul nostru. Cred că ambele echipe au avut ocazii astăzi... şi cred că noi am avut şi un penalty destul de clar care nu a fost acordat. Nu ştiu, ăsta este fotbalul. Acum trebuie să luptăm în retur, să dăm tot ce avem mai bun pentru a ne califica în faza următoare", a spus tehnicianul.

"Nu sunt supărat că nu am înscris când am fost în superioritate numerică. Uneori această situaţie este înşelătoare şi echipa cu un om mai puţin este mai agresivă şi mai concentrată. Noi am încercat să punem presiune pe adversari, băieţii au dat tot ce au putut. Au suferit până în ultimul minut. În momentul de faţă calificarea nu e jucată. Avem însă în faţă un adversar puternic, fotbalul danez creşte de la an la an, dar noi ne vom lupta să mergem mai departe. Vom analiza acest meci şi vom încerca să ne îmbunătăţim nivelul. E foarte bine că s-a amânat meciul de campionat din week-end pentru că vom avea mai multe zile pentru recuperare", a adăugat Charalambous.

Antrenorul a explicat că l-a înlocuit pe atacantul Andrea Compagno cu Valentin Gheorghe pentru că avea nevoie de un jucător de viteză. El a subliniat că îi place că italianul a fost nemulţumit şi nervos de înlocuirea din minutul 61.

"Decizia schimbării a fost luată înainte, am decis că avem nevoie de jucători cu viteză. Acesta este motivul înlocuirii lui Andrea. Jucătorii care intră în teren de pe banca de rezerve trebuie să aducă un plus de atitudine, lucru care s-a şi întâmplat. Îmi place când se supără jucătorii că sunt înlocuiţi, asta înseamnă că îşi doresc mult să joace. E normal ca Andrea să fie nervos când e scos de pe teren", a precizat Elias Charalambous.

FCSB şi echipa daneză FC Nordsjaelland au terminat la egalitate, 0-0, joi seara, pe Stadionul Steaua din Capitală, în prima manşă a turului al treilea preliminar din Europa Conference League la fotbal.

Manşa secundă se va juca în data de 17 august, la Farum. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe SPORT.RO.

Dacă va trece de FC Nordsjaelland, FCSB va juca în play-off cu echipa azeră Sabah sau cu Partizan Belgrad. FCSB ar juca prima partida la Bucureşti, pe 24 august, iar manşa secundă în deplasare pe 31 august.