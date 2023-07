SuperCote pentru un trofeu istoric la SuperEURO Under 21! (P)

Sâmbătă, de la ora 19:00, Anglia și Spania se vor încleșta, pe Adjarabet Arena din Batumi, în marea finală care va decide Regina Europei într-un meci care se anunță atât echilibrat, cât și spectaculos! Jucători deja consacrați sunt gata să dea totul pentru o medalie care să nu le lipsească din palmares, iar acțiunea are loc pe Superbet, alături de Streaming, SuperCote, SuperAvantaj și SuperPariuri!

Doi granzi greu de departajat!

În momentul tragerii la sorți a grupelor pentru SuperEURO, trei echipe au ieșit în evidență grație calității individuale a jucătorilor: Franța, Anglia și Spania. Dacă trupa din Hexagon a sucombat în fața Ucrainei, finalistele de sâmbătă au pus în scenă prestații impresionante, aproape că au mărșăluit spre finală și și-au dat întâlnire într-un ultim act de care pe care. Înțesate cu jucători care deja au făcut pasul spre fotbalul de top din Europa, Three Lions și Furia Roja s-au detașat rapid de pluton, anunțând câte încă o generație de succes.

Anglia a punctat permanent la capitolul defensivă, reușind Superperformanța de a nu primi niciun gol în cele cinci meciuri jucate (a marcat de nouă ori). De partea cealaltă, Spania s-a axat pe fotbalul care aduce aminte de tiki-taka, iar urmașii lui Xavi și Iniesta și-au îndeplinit prima misiune: calificare în finală fără înfrângere, cu 15 goluri marcate, cele mai multe din întreaga competiție. Iar un astfel de match-up, cu cea mai bună apărare versus cel mai bun atac, duce spre o confruntare foarte echilibrată, ambele echipe fiind cotate cu șanse egalitate la ridicarea trofeului (cotă 1.90 pe Superbet).

Spania vrea un trofeu istoric

La scara mare a istoriei, finala de sâmbătă va reprezenta șansa Spaniei de a deveni lider solitar în clasamentul turneelor finale Under 21 câștigate. În 23 de ediții jucate, doar zece echipe au reușit să triumfe (Spania, Italia, Germania, Anglia, Rusia, Olanda, Serbia, Franța, Cehia și Suedia), iar Furia Roja e deja pe primul loc, cu cinci trofee, dar la egalitate cu Italia. Cu o victorie, Spania devine națiunea care a produs cele mai multe turnee câștigate la tineret. De altfel, finala de la Batumi va fi și a doua directă dintre cele două naționale (3-0 la general pentru iberici, în 1984).

Pentru englezi, nevoia unui trofeu continental e transformată aproape în obsesie, iar generația lui Emile Smith Rowe și Jacob Ramsey are șansa să intre în cartea de istorie a fotbalului din Albion. Anglia are doar două trofee la SuperEURO Under 21, ultimul venit tocmai în 1984.