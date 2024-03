Jador și Cătălin Moroșanu au părăsit Survivor All Stars! Show-ul este lider absolut de audiență

Seara a început cu jocul pentru recompensă, câștigat și de această dată de Războinici, după o ștafetă incredibilă. Ștefania Ștefan și Alex Delea au adus victoria în fața lui Zanni și a Ștefaniei Stănilă, cea din urmă pierzând la limită punctul decisiv. După ce a fost aspru criticată și de către colegi, aceasta a adăugat: ”trebuia să intre altcineva și atât”.

Ceea ce a urmat a fost, însă, cu adevărat șocant. A doua zi, Jador a oferit o serie de declarații încărcate de emoție: ”m-am trezit aiurea, nu știu ce se întâmplă. Nu mai am încredere în mine. Am uitat să fiu Jador. Dau tot ce pot, dar parcă nu am ambiția. Mă gândesc și acasă, sincer. I-am dezamăgit pe oameni, m-am dezamăgit și pe mine. Sunt supărat”. De aici și până la fuga acestuia din camp... a mai fost doar un pas.

”Cu părere de rău, Jador, pentru tot ce înseamnă ieșirea în afara regulilor, vei părăsi competiția și vei fi descalificat”, a spus Daniel Pavel la începutul Consiliului tribal. Vizibil îngândurat, concurentul și-a luat flacăra și s-a pregătit de întoarcerea spre casă: ”vreau să-mi stingeți asta, ca să fie ca la fiecare treabă și să ne vedem de drum fiecare”.

Seara nu s-a încheiat aici! Iar Faimoșii au mai pierdut un coleg, pe Cătălin Moroșanu, eliminat în urma unui Duel cu Cătălin Zmărăndescu. ”Îi mulțumesc lui Dumnezeu că totul e cu un scop. Lumea de la televizor poate nu realizează, dar ne schimbă pe zi ce trece pe toți”, a declarat el, înainte ca flacăra să-i fie stinsă.

Ultima ediție din cea de-a șaptea săptămână din sezonul suprem, Survivor All Stars, a fost lider absolut de audiență, în intervalul orar 21:29 – 24:32. În rândul publicului național, cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, din categoriile ESOMAR ABCD, PRO TV avea 6.9 puncte de rating și 25.1% cotă de piață, față de locul 2 care avea 4.9 puncte de audiență și 18% share. De-a lungul difuzării, aproape 1.3 milioane de români au trăit cu emoție seara în care tribul roșu a pierdut doi membri, iar în minutul de maximă audiență, de la ora 21:48, aproape 1.7 milioane telespectatori erau cu ochii pe PRO TV.

