„Am înțeles ce însemnă România!” Moroșanu a dezvăluit de ce s-a retras din politică. Ce planuri de viitor are

Fost consilier județean în Iași din partea PDL în 2012 și patru ani mai târziu al PNL, Cătălin Moroșanu a decis să se retragă din politică, nemulțumit de modul în care s-au realizat listele pentru alegerile parlamentare din toamna anului 2016.

Moroșanul vrea să contruiască propria „rețea de săli”

„Cred că cea mai bună decizie din ultimul timp a fost că m-am lăsat de politică. Am avut și dezamăgiri foarte mari. Am intrat în politică pentru că am vrut să mă dezvolt personal, am reușit să înțeleg cum funcționează România, am înțeles cum funcționează instituțiile, cum sunt oamenii, cum trebuie să fii empatic, am înțeles mentalitatea fiecăruia, am avut de învățat și nu regret asta.

Decizia asta m-a dus pe drumul meu, să fac ce îmi place mai mult. Deschid o rețea de săli.

Fac ce îmi place. Rătăceam în multe direcții, dar acum am drumul meu, scopul meu în viață. Sunt foarte fericit”, a declarat Cătălin Moroșanu pentru ProSport.