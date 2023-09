”Tunurile” pe George Pușcaș: ”Eu nu l-aș mai chema. E puternic? Îi chemăm atunci pe Ghiță sau Moroșanu”

Chiar dacă au evoluat mai bine de o repriză în superioritate numerică, ”tricolorii” au tremurat pentru victorie pe Arena Națională. Nicolae Stanciu a ratat un penalty, dar și-a luat revanșa reușind să deschidă scorul în minutul 83, cu un șut care l-a lăsat ”mască” pe portarul advers.

Scorul final a fost stabilit în minutul 90+3 de Valentin Mihăilă, iar România a revenit pe locul doi în Grupa I, cu patru etape înainte de finalul campaniei de calificare.

Victor Becali: ”Deja am fost răutăcios”

Impresarul Victor Becali a reacționat după meciul cu Kosovo și a avut un ”client”, pe George Pușcaș, atacantul cu care Edi Iordănescu a început partida.

În partea secundă, atacantul de la Genoa a fost înlocuit cu Denis Alibec, care și-a creat două șanse importante de a înscrie, cu șuturi de la distanță. Victor Becali spune că nu l-ar mai chema pe Pușcaș la lotul național.

„Mulțumit sunt, încântat nu. Până la urmă, dacă Israel nu marca în ultimele minute, putea fi o seară frumoasă. Important e că am câștigat și că suntem în cărți. Dar important e că suntem acolo.

Eu nu l-aș mai chema pe Pușcaș. Nu știu dacă acum poate juca în fața lui Alibec. Nu are cum să joace în fața lui. Am înțeles că e puternic, că nu știu ce... Îi chemăm atunci pe Ghiță sau Moroșanu. Deja am fost răutăcios... Nu e treaba mea să spun cine să vină sau nu.

Toți selecționerii, când vin, spun că nu cheamă jucătorii care nu evoluează. Dar toți au făcut-o. Însă caută să-i și înțelegi. Dacă mulți nu joacă, nu mai ai cu cine să faci echipa națională. E clar că nici campionatul nostru nu e la un nivel ridicat, nu avem nicio echipă în grupele europene...

Nu legăm absolut nimic. Nu am explicații. Poate nu e bună selecția, poate nu e cea mai bună echipă de start”, a spus Victor Becali, pentru GSP.ro.

George Pușcaș (27 de ani) are 38 de meciuri la echipa națională, pentru care a marcat, de-a lungul timpului, zece goluri. La echipa de club nu a prins niciun minut în acest sezon, fiind rezervă neutilizată atât în campionat, cât și în Cupa Italiei.

România, șanse mari pentru calificarea la EURO!

Acum, ”tricolorii” au șanse mari pentru o calificare la turneul final, care va fi găzduit de Germania la anul. Pentru noi urmează ”dubla” cu Belarus (deplasare) și Andorra (acasă), iar cu șase puncte vom muta presiunea în tabăra Israelului, care are în față o ”dublă” mult mai dificilă.

Israel va primi vizita Elveției pe 12 octombrie, după care va juca în deplasare cu Kosovo. În condițiile în care avem un punct în fața urmăritoarei, avem nevoie de două victorii în următoarea ”dublă”, iar dacă Israel va pierde meciurile cu Elveția și Kosovo ne vom asigura calificarea la turneul final cu două etape înainte de finalul preliminariilor!