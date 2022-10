Black Friday 2022: Cele mai bune oferte la Notino.ro (P)

Dacă vrei să simți bucuria acestei sărbători de cumpărături ce are loc în fiecare an, atunci nu pierde reducerile din perioada 07 noiembrie 2022 - 27 noiembrie 2022 de la Notino.ro.

Acest magazin are peste 82.000 de produse unice, originale, ce sunt aduse de la 1.500 de branduri renumite în întreaga lume, precum: Armani, Tom Ford, Yves Saint Laurent, L’Oréal Paris, Gucci, Christian Dior, Paco Rabanne, Lancôme, Chanel, etc.

Indiferent dacă decizi să cumperi personal sau online, nu rata sezonul promoțional 2022 pentru parfumuri de brand. Notino.ro are o colecție foarte variată de parfumuri și produse cosmetice originale, de calitate înaltă, din care fac parte:

• Parfumuri pentru femei și bărbați, de marcă, la cel mai bun preț din an

• Parfumuri de nișă și de calitate premium la prețuri reduse

• Produse de îngrijire a pielii, a corpului și a părului

• Balsamuri, creme, șampoane

• Produse pentru manichiură

• Cosmetice speciale, dermato-cosmetice

• Produse cosmetice premium, cosmetice pentru călătorie.

Primele reduceri deja s-au făcut și le poți vedea în gama de parfumuri la Black Friday în 2022. Acestea cuprind cele mai populare produse în tendințele modei și parfumuri senzaționale de la cele mai populare mărci din lume:

• Parfumuri cu note florale, lemnoase de la Chanel, Armani, Gucci, Dior, Yves Saint Laurent, Paco Rabanne, Lancôme

• Parfumuri de lux, de calitate premium și de ultimă generație

• Parfumuri arăbești cu note senzaționale și arome unice, din Occident.

În cadrul promoției de Black Friday vor fi reduceri exclusive și la o selecție specială de produse mai deosebite, cum ar fi:

• Produse pentru casă

• Produse de aromaterapie

• Odorizante pentru mașină

• Lumânări parfumate și uleiuri esențiale.

Nu rata oportunitățile grozave care încep din data de 07 noiembrie 2022 și țin până pe 27 noiembrie 2022.

Magazinul Notino.ro oferă clienților și posibilitatea de a cumpăra cadouri personalizate, pentru că are produse cosmetice de calitate ce pot fi gravate cu laser cu dedicații personale.

De asemenea, magazinul are și produse din oferta Try it First care sunt de lux, provin de la cele mai populare branduri din lume și pot fi expediate cu mostre gratuite ce vor fi testate de client acasă. Notino oferă și idei de ambalaje elegante, dar și sfaturi pentru alegerea produselor potrivite pentru cadouri de Crăciun și Anul Nou.

Notino are prețuri rezonabile la produse de marcă originale ce pot fi văzute rapid și prin aplicația sa pe smartphone. Cumpărătorii pot obține și un voucher cadou de la Notino și oglinda virtuală ModiFace ce poate fi testată acasă. Voucher-ul cadou se poate cumpăra ușor și are valabilitatea de 12 luni de la data emiterii lui. Livrarea coletului este rapidă și gratuită (dacă produsele comandate sunt în valoare de peste 250 RON).