Reactia presedintelui Erdogan dupa ce jucatorii nationalei Turciei au fost umiliti in Islanda: "Este inacceptabil!" Ce a putut sa pateasca un jucator

Purtatorul de cuvant al presedintelului Turciei Tayyip Erdogan a reactionat dupa incidentele de pe aeroportul din Reykjavik: "Este o lipsa de respect fata de echipa noastra nationala si este inacceptabil. Statul si natiunea vor fi alaturi de echipa nationala care va da cel mai bun raspuns pe teren" a spus Ibrahim Kalin.

Ministrul de Externe al Turciei a avut un discurs asemanator dupa incident. Jucatorii nationalei Turciei au fost tinuti 3 ore pe aeroportul capitalei Islandei, fiindu-le verificate bagajele fiecaruia dintre ei. Mai mult, in momentul in care Emre Belozoglu a acordat un interviu, in cadru a putut fi vazuta o perie de toaleta tinuta de un jurnalist islandez!

Cele doua echipe se vor infrunta in etapa a 4-a din preliminariile UEFA EURO 2020. Turcia este pe primul loc in grupa dupa 3 victorii din 3 partide, ultima venind chiar in fata campioanei mondiale, Franta.

Islanda - Turcia va avea loc marti.

????????The Turkish NT were forced to wait for hours in customs after arriving in Iceland today

The NT and travelling journalists are furious with the conduct of the Icelandic authorities

To make matters worse a reporter decided to hold a toilet brush to the face of Emre Belözoğlu pic.twitter.com/Ahh1NxSa1t