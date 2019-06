Moment incredibil in Grecia - Italia! Un jucator a sutat in minge de nervi si a lovit in fata un copil de mingi! Ce a urmat! VIDEO

Italia a castigat fara drept de apel in deplasarea din Grecia din preliminariile UEFA EURO 2020.

Campioana Mondiala din 2006, Italia, incearca sa revina in top dupa ratarea turneului final din 2018 si a inceput perfect preliminariile pentru UEFA EURO 2020. Nationala lui Roberto Mancini a castigat sambata seara al 3-lea meci din 3 posibile, 3-0 pe terenul Greciei.

Nicolo Barella de la Cagliari a deschis scorul, celelalte goluri fiind marcate de Insigne si Bonucci. Barella a fost in prim-plan si intr-un moment neplacut al meciului - italianul a incercat sa centreze insa a fost blocat si, din cauza frustrarii, a sutat in minge iar aceasta l-a lovit in cap pe un copil de mingi!

Barella si-a dat seama imediat de prostia facuta si s-a dus sa-si ceara scuze. Din fericire, baiatul lovit si-a revenit imediat.