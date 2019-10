DEMISIE la cel mai inalt nivel dupa scandarile rasiste din meciul Bugaria - Anglia! Anuntul oficial facut dupa incidentele din preliminariile EURO 2020

Din articol Initial, Mihailov a spus ca nu va pleca din fruntea Federatiei

Partida dintre Bulgaria si Anglia a fost intrerupta mai multe minute, dupa ce ultrasii bulgari i-au insultat pe englezi.

Anglia s-a impus fara probleme, cu scorul de 6-0, insa meciul a fost intrerupt din cauza scandarilor rasiste. Tintele au fost jucatorii englezi, Tyrone Mings, Marcus Rashford si Raheem Sterling, carora le erau adresate strigate de maimuta din parte tribunelor. Fotbalistii englezi au luat in calcul parasirea terenului.

In urma acestor incidente, presedintele Federatiei Bulgare de Fotbal, Borislav Mihailov, si-a dat demisia.

"Astazi, presedintele federatiei bulgare, Borislav Mihailov, si-a depus demisia, care va fi prezentata vineri membrilor Comitetului Executiv. Decizia sa vine ca urmare a tensiunilor recente. Dupa multi ani ca presedinte si, având in vedere numeroasele sale contacte la nivel inalt in plan international, domnul Mihailov isi exprima disponibilitatea de a continua sa ajute dezvoltarea fotbalului bulgar in orice mod posibil", se arata pe site-ul federatiei.

Initial, Mihailov a spus ca nu va pleca din fruntea Federatiei

Chiar daca initial purtatorul de cuvant a anuntat ca Mihailov nu va parasi Federatia, acesta a revenit asupra deciziei si a anuntat ca pleaca.

Premierul Boiko Borissov a cerut demisia lui Mihailov dupa incidentele de luni seara.

"Evident ca nu va demisiona. Statul nu are dreptul sa solicite asta si sa se amestece in fotbal. Federatia nu poate fi considerata responsabila pentru huliganismul unui grup de oameni", declara in cursul diminetii purtatorul de cuvant al Federatiei bulgare.