Anuntul facut de Luis Enrique dupa mai multe meciuri in care a lipsit de pe banca Spaniei! Urmatorul meci e cu Romania, in septembrie, la ProTV

Romania va intalni Spania la Bucuresti pe 5 septembrie.

Luis Enrique, selectionerul Spaniei, ar urma sa revina pe banca la meciul pe care Romania il va disputa pe Arena Nationala impotriva Spaniei.

De ce a parasit Luis Enrique nationala Spaniei

Pe 26 martie, cand Spania avea meci in Malta in cadrul preliminariilor EURO 2020, Federatia Spaniola a facut un anunt soc prin care a transmis ca selectionerul Luis Enrique are probleme mari in familie si nu va sta pe banca la meciul respectiv.

De atunci, pe banca Spaniei a stat Roberto Moreno, cel care a mai fost asistentul lui Enrique si la Celta Vigo, Roma si Barcelona.

Revine Luis Enrique

Conform AS, sunt sanse mari ca Luis Enrique sa revina pe banca Spaniei pe 5 septembrie la partida de la Bucuresti contra Romaniei. Presedintele federatiei, Luis Rubiales, si directorul sportiv, Jose Francisco Molina, s-au intalnit cu Luis Enrique si l-au convins sa revina pe banca nationalei iberice. Decizia finala va fi luata de antrenor dupa vacanta, anunta AS.

Spania a castigat toate cele 4 meciuri din grupa cu secundul Roberto Moreno pe banca, si ocupa primul loc.

Romania-Spania se va disputa pe 5 septmebrie in direct pe PRO TV